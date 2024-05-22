Євросоюз підвищує ціни на шенгенські візи: якою буде їхня вартість із червня

Єврокомісія пояснювала, що вартість віз необхідно збільшити через інфляцію та перегляд заробітних плат для службовців ЄС.

Європейський Союз вирішив підвищити ціни на шенгенські візи. Рішення, яке опублікували в Офіційному журналі ЄС, набуде чинності з 11 червня 2024 року.

Так, із червня вартість шенгенської візи для дорослих збільшиться з 80 до 90 євро, а для дітей віком від 6 до 12 років – із 40 до 45 євро.

В окремих випадках вартість візи може становити 135 або 180 євро, якщо до країни застосовується спеціальна процедура за статтею 25а(2) Візового кодексу ЄС.

Європейська комісія обґрунтовувала підвищення цін інфляцією та переглядом перегляд заробітних плат для службовців ЄС. Єврокомісія має право пропонувати такий перегляд кожні три роки.

Як відомо, підвищення цін не стосується України, тому що на неї поширюється дія безвізового режиму з Європейським Союзом.

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