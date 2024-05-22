Евросоюз повышает цены на шенгенские визы: какой будет их стоимость с июня

Еврокомиссия объясняла, что стоимость виз необходимо увеличить из-за инфляции и пересмотра заработных плат для служащих ЕС.

Европейский Союз решил поднять цены на шенгенские визы. Решение, опубликованное в Официальном журнале ЕС, вступит в силу с 11 июня 2024 года.

Так, с июня стоимость шенгенской визы для взрослых увеличится с 80 до 90 евро, а для детей от 6 до 12 лет – с 40 до 45 евро.

В отдельных случаях стоимость визы может составлять 135 или 180 евро, если в страну применяется специальная процедура по статье 25а(2) Визового кодекса ЕС.

Европейская комиссия обосновывала повышение цен на инфляцию и пересмотр пересмотра заработных плат для служащих ЕС. Еврокомиссия имеет право предлагать такой пересмотр каждые три года.

Как известно, повышение цен не касается Украины, потому что на нее распространяется действие безвизового режима с Европейским Союзом.

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