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Владимир Зеленский подписал закон о регулировании труда домашних работников

20:29, 22 мая 2024
Закон определяет статус домашнего работника, благодаря чему он сможет получить трудовой стаж и после наступления соответствующего возраста оформить пенсию.
Владимир Зеленский подписал закон о регулировании труда домашних работников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, призванный урегулировать работу домашних работников. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №5695 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон определяет статус домашнего работника, благодаря чему он сможет получить трудовой стаж и после наступления соответствующего возраста оформить пенсию.

Также документ предусматривает возможность закрепить в трудовом договоре предоставление жилья такому работнику, а также вводится запрет отчислять плату за такое жилье со стороны работодателя.

Кроме того, урегулировано рабочее время и время отдыха домашних работников: введены гарантии по работе домашних работников при сверхурочных работах, привлечении к дежурству или при сопровождении членов домашнего хозяйства на их отдых.

Также, среди прочего, документ вводит в законодательство понятие «домашний труд», обеспечивающий работникам социальную защиту.

Закон предлагает определить, что:

  • Домашний работник – физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.
  • Домашний труд – это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.
  • Не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.
  • С домашними работниками заключается трудовой договор, являющийся основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяющим права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем сообщения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.
  • Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон.
  • Не допускается принятие на работу домашними работниками лиц моложе 16 лет.

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