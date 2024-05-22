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Володимир Зеленський підписав закон про регулювання праці домашніх працівників

20:29, 22 травня 2024
Закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.
Володимир Зеленський підписав закон про регулювання праці домашніх працівників
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який має на меті врегулювати роботу домашніх працівників. Про це свідчать дані в картці законопроєкта №5695 на сайті Верховної Ради.

Зокрема, закон визначає статус домашнього працівника, завдяки чому він зможе отримати трудовий стаж і після настання відповідного віку оформити пенсію.

Також документ передбачає можливість закріпити в трудовому договорі надання житла такому працівнику, а також впроваджується заборона відраховувати плату за таке житло з боку роботодавця.

Крім того, врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: запроваджені гарантії стосовно праці домашніх працівників при надурочних роботах, залученні до чергування або при супроводженні членів домашнього господарства на їх відпочинок.

Також. серед іншого, документ вводить у законодавство поняття «домашня праця», забезпечує працівникам соціальний захист.

Закон пропонує визначити, що:

  • Домашній працівник – фізична особа, яка займається домашньою працею у межах трудових відносин з роботодавцем.
  • Домашня праця – це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
  • Не вважається домашньою працею робота для домогосподарства, яка здійснюється людиною нерегулярно та не більше 40 годин на місяць.
  • З домашніми працівниками укладається трудовий договір, який є основним документом, що засвідчує виникнення, зміну та припинення трудових відносин та визначає права та обов’язки сторін, а також є підставою для допуску домашнього працівника до роботи після здійснення роботодавцем повідомлення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, про прийняття домашнього працівника на роботу в порядку, встановленому урядом.
  • Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін.
  • Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб, молодше 16 років.

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