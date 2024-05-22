Нацсовет рекомендовал не называть российских оккупантов «чмонями», «орками» и «русней»

По мнению Нацсовета, использование подобной лексики по поводу оккупантов якобы «дегуманизирует» их и способствует обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам страны-агрессорки.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обнародовал предложения по освещению информации в медиа в условиях военного положения.

Рекомендации содержатся в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, различие и жестокость».

В частности, в перечне есть пункт относительно высказывания в медиа, «что направлении на обесценивание врага, в частности военнослужащих вс рф».

«Например: «чмони», «орки», «русня/галимая русня/проклятая русня», «русня, которая не умеет воевать», «та они дебилы», и подобная некорректная лексика и номинация по отношению к представителям русской армии , военной и политической администрации (оккупационных властей)», — уточнили в Нацсовете.

Регулятор, в частности, отмечает, что ненормативная лексика и образы русских оккупантов в медиа «имеют целью демонизировать противника».

«Распространение оскорбительных высказываний и недостойной номинации в любую социальную группу людей, включая военнослужащих(-иц) вооруженных сил российской федерации или представителей оккупационной военной и/или политической администрации, не является этическим или журналистски оправданным и может привести к обострению военных действий и созданию дополнительных напряжений в обществе. Некорректная лексика и номинация к представителям оккупационной российской армии, военной и политической администрации (оккупационной власти) не способствуют объективному и открытому информированию общественности и могут ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации. Высказывания, направленные на обесценивание врага, включая военнослужащих вооруженных сил российской федерации, преследуют цель демонизировать противника. Эти высказывания часто агрессивны и неэтичны», — говорится в официальном комментарии.

По мнению Нацсовета, использование подобной лексики по поводу оккупантов якобы «дегуманизирует» их и способствует обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам страны-агрессорки.

«Важно понимать, что использование некорректной и, по сути, «дегуманизирующей» лексики в отношении военнослужащих страны-агрессорки может способствовать дальнейшему обострению боевых действий и ненависти ко всем гражданам страны-агрессорки, и не всегда является конструктивным средством восприятие гражданами обороняющейся страны военных преступлений военнослужащих страны-агрессорки в соответствии с международным законодательством. В журналистике рекомендуется придерживаться объективности ко всем враждующим сторонам. Корректность речи – важные элементы, чтобы сохранить человеческое достоинство и этические стандарты в коммуникации», — говорится в комментарии регулятора.

Ранее бывший секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нежелательно называть россиян «орками» и «свинособаками».

Кроме того, звезда легендарной кинотрилогии «Властелин колец» обратился к украинцам с просьбой не называть россиян «орками», потому что это, по его словам, оскорбляет фэнтезийных существ.

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