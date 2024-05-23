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В Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти: що ще святкують 23 травня

08:40, 23 травня 2024
До 2018 року День морської піхоти України святкували в інший день.
В Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти: що ще святкують 23 травня
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У четвер, 23 травня, в Україні відзначають День Героїв та День морської піхоти. 

День морської піхоти започаткували ще 2014 року, але до 2018 року дата святкування була іншою — 16 листопада (саме цього дня відбулася перша присяга морської піхоти 1992 року). Професійний день перенесли у зв'язку зі святкуванням 100-річчя Української революції, коли Павло Скоропадський затвердив указ щодо створення державної морської піхоти. Це сталося 1918 року. 

Під час повномасштабної війни це свято набуло особливого значення. Українські морські піхотинці здобули безсмертну славу в боях з противником. Військові сміливо захищають країну від ворога, знищуючи окупантів та ворожу техніку.

День Героїв - це  національне свято, під час якого вшановують борців за свободу і незалежність нашої держави. Свято було засноване за ініціативи представників (ОУН) Організації українських націоналістів. Його було створено під час Другого великого збору, який пройшов 1941 року у Кракові. 

Також 23 травня відзначають Всесвітній день спортивної боротьби. Дату обрали на честь першого світового чемпіонату зі спортивної боротьби, який відбувся 1904 року у Відні.

А ще сьогодні Всесвітній день черепахи - екологічне свято, яке було створене за ініціативи Американського товариства з порятунку черепах 2000 року. Головна мета - звернути увагу людства на всі ті проблеми, через які відбувається масова гибель черепах.

Віряни вшановують пам'ять Михайла Сповідника, єпископа Синадського. 

Пам’ятні події:

  • 1910 – У Києві здійснено перший політ вітчизняного літака Кудашев-1;
  • 1938 – Вбивство Євгена Коновальця агентом НКВС Павлом Судоплатовим;
  • 1949 – У Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина;
  • 1984 – Головний лікар США оголосив пасивне куріння шкідливим для здоров'я;
  • 1988 – Прощання Мішеля Платіні з великим футболом;
  • 1995 - Випущено першу версію мови програмування Java;
  • 2006 - Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії;
  • 2008 - Відкрито 46 станцію Київського метрополітену - "Червоний хутір".

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