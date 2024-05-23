Китай почав великі військові навчання біля Тайваню

Китай розпочав дводенні військові навчання за участю армії, флоту, авіації та ракетних сил.

У четвер, 23 травня, Китай розпочав дводенні "каральні" військові навчання навколо Тайваню. Там назвали це відповіддю на "сепаратистські дії Тайваню", пише Reuters.

Розпочато спільні військові навчання за участю армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню о 7:45 (за місцевим часом). Навчання проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

Зазначається, що Китай оголосив про військові навчання лише через три дні після того, як Лай Чін Те вступив на посаду нового президента Тайваню.

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