Статус в Резерв+ «в розыске» означает, что ТЦК не получал никакой информации о гражданине

Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус «в розыске».

Статус в мобильном приложении Резерв+ «в розыске» не равен уголовному преследованию. Об этом сказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин в комментариях «Общественному».

«Речь идет не об уголовном розыске. Такой статус означает, что ТЦК за годы не получали никакой информации о гражданине. Иногда военнообязанные не приходили для учета еще с момента получения подростком удостоверения о приписке к призывному участку. Пока человек значится в призывниках до 25 лет (ранее — до 27).

После 25, когда заканчивается призывной возраст, человек переходит в разряд военнообязанных. Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус «в розыске». Также это касается тех, кто переезжает в другие населенные пункты, не снявшись с военного учета по предварительному месту регистрации — и тоже на годы выпадает из виду ТЦК.

Чтобы избавиться от этого статуса, необходимо как можно быстрее явиться в территориальный центр комплектования» - подчеркнул он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту . Профильный заместитель министра обороны Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Также Павел Литвин объяснил другие статусы, которые может отражаться в приложении.

«Уточняется» — означает, что информация, которую человек внес для обновления своих данных, еще не прорабатывается специалистами ТЦК. К примеру, человек предоставил справку о том, что является студентом. Эту информацию нужно проверить по реестрам Минобразования — потому что вдруг «студент» на самом деле отчислен из вуза еще полгода назад и поэтому потерял право на отсрочку от службы.

Этот статус временный только до момента, пока происходит актуализация предоставленной человеком информации. После этого она может получить другие статусы, например, «подлежит призыву», «временно непригодный» и т.д.

«Подлежит призыву» – означает, что человек может быть мобилизован. Он либо ожидает боевой повестки, либо может принести в ТЦК документы, подтверждающие невозможность ее призыва (бронирование, право на отсрочку через обучение, рождение третьего ребенка и т.п.).

«Временно непригоден» — этот статус дает военно-врачебная комиссия по состоянию здоровья. Например, ВЛК выяснила, что человек нуждается в операции, которая может улучшить его физическое состояние. Тогда во время лечения и реабилитации военнообязанного признают временно непригодным к военной службе.

«Снят» — этот статус означает, что человек официально снят с военного учета в этом ТЦК в связи с изменением места жительства или по состоянию здоровья в соответствии с выводами ВЛК.

«Исключен» — человек по возрасту или состоянию здоровья исключен из учета как военнообязанный. Также речь может идти о гражданине, осужденном за тяжкие преступления. Этот статус имеют и действующие военные. Ведь когда человек идет на службу, он перестает быть военнообязанным, а становится военнослужащим, объяснил Павел Литвин.

Автор: Наталья Мамченко

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