Кабмин до сих пор не опубликовал постановление о регулировании применения Резерв+

Приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопросы о юридических последствиях совершаемых в приложении действий.

18 мая в Минобороны сообщили о запуске приложения Резерв+, через который военнообязанные могут уточнить свои военно-учетные данные. Судя по сообщениям Министерства, пока оно запущено в тестовом режиме.

Вместе с тем, приложение Резерв+ непосредственно не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, обнародованном Кабмином.

Например, приложение «Дия» урегулировано как мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портала Дия) в соответствии с постановлением Кабмина от 4 декабря 2019 года №1137. Использование образовательного мобильного приложения «Мрия» урегулировано постановлением КМУ от 16 февраля 2024 г. №177.

Согласно Порядку реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей, утвержденного постановлением Кабмина от 17 мая 2024 г. №565 предусмотрена возможность механизма уточнения учетных данных военнообязанных призывников, резервистов, постоянно или временно находящихся за границей, с использованием «средств электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста».

Так, «средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста уточняются следующие учетные данные лица:

адрес проживания;

номера средств связи;

адрес электронной почты».

Судя по практической стороне, речь идет именно о Резерв+, который рассчитан, как отмечает профильная заместитель министра Катерина Черногоренко, также и на лиц, находящихся за границей.

Однако, опять же, в этом постановлении название проекта «Резерв+» не упоминается.

Таким образом, по логике постановления №565 можно сделать вывод, что «Резерв+» и является этим «Электронным кабинетом военнообязанного», однако никаким опубликованным актом в настоящее время это по неизвестным причинам прямо не определено.

Примечательно, что Правительство также определило в Порядке оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов от 16 мая 2024 г. №559, что военно-учетный документ в электронной форме формируется средствами:

Электронного кабинетп призывника, военнообязанного, резервиста, в том числе с использованием его мобильного приложения;

Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

Портала Дия, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дии) (при технической реализации).

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», реализация через Дию этой технической возможности пока не планируется.

Итак, пока можно лишь предположить, что Резерв+ является мобильным приложением Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (если принимать во внимание постановление 559) или же этим Электронным кабинетом (если принимать во внимание постановление 565).

Неопределенность в вопросе статуса приложения вызывает вопросы относительно юридических последствий действий лиц в этом приложении, например, когда они неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту.

Автор: Наталья Мамченко

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