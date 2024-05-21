Кабмін досі не опублікував постанову про регулювання застосунку Резерв+

Наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій.

18 травня у Міноборони повідомили про запуск застосунку Резерв+, через який військовозобов’язані можуть уточнити свої військово-облікові дані. Судячи з повідомлень Міністерства, поки його запущено в тестовому режимі.

Разом з тим, застосунок Резерв+ безпосередньо не згадується у жодному нормативно-правовому акті, який оприлюднював Кабмін.

Наприклад, застосунок «Дія» врегульований як мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Порталу Дія) відповідно до постанови Кабміну від 4 грудня 2019 року №1137. Використання освітнього мобільного додатка «Мрія» врегульовано постановою КМУ від 16 лютого 2024 р. №177 тощо.

Відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, який затверджено постановою Кабміну від 17 травня 2024 р. №565 передбачена можливість механізму уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, з використанням «засобів електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста».

Так, «засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста уточнюються такі облікові дані особи:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

адреса електронної пошти».

Судячи з практичного боку, йдеться саме про Резерв+, який розрахований, як зазначає профільна заступниця міністра Катерина Черногоренко, також і на осіб, які перебувають за кордоном.

Однак, знов таки, в цій постанові назва проекту «Резерв+» не згадується.

Таким чином, за логікою постанови №565 можна дійти висновку, що «Резерв+» і є цим «Електронним кабінетом військовозобов’язаного», однак жодним опублікованим актом на даний час це з невідомих причин прямо не визначено.

Прикметно, що Уряд також визначив у Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів від 16 травня 2024 р. №559, що військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами:

Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатка;

Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (у разі технічної реалізації).

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», реалізація через Дію цієї технічної можливості поки не планується.

Отже, поки можна лише зробити припущення, що Резерв+ є мобільним додатком Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (якщо брати до уваги постанову 559) або ж самим цим Електронним кабінетом (якщо брати до уваги постанову 565).

Невизначеність у питання статусу застосунку викликає питання стосовно юридичних наслідків дій осіб в цьому застосунку – наприклад, коли вони невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту.

Автор: Наталя Мамченко

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