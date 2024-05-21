Украине существенно возрастут размеры страховых сумм при ДТП

Верховная Рада проголосовала за изменение в системе обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев.

Иллюстрационное изображение

Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Как сообщил нардеп Даниил Гетманцев, действующий Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» вступил в силу почти 20 лет назад и устарел.

Новым законопроектом предлагается:

постепенно повысить размеры страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС;

Как отметил Гетманцев, сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 000 грн на одного потерпевшего, независимо от количества потерпевших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – 160 000 грн на одного потерпевшего, но не более 800 000 грн на одно страховое происшествие.

В течение двух лет после введения Закона в действие предлагается поэтапно увеличить эти суммы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших до 1 млн грн на одного потерпевшего и 20 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших, а за вред, причиненный имуществу потерпевших – до 2 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц.

ввести быстрое осуществление гарантийных выплат потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов до введения в действие Закона (сейчас это годы, а предлагается до 90 дней);

расширить применение «европротокола» – оформление заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции;

ввести порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.