ВККС отложила проведение собеседований с двумя судьями

Комиссия отложила проведение собеседований с судьями с Киевской области.

В понедельник, 20 мая, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Луценко Александр Николаевич - Оболонский районный суд города Киева - отложено

Карпочкин Тарас Петрович - Хозяйственный суд Киевской области - отложено.

Ранее ВККС прекратила проведение квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности.

Добавим, депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей.

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