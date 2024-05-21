ВККС отложила проведение собеседований с двумя судьями

В понедельник, 20 мая, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Луценко Александр Николаевич - Оболонский районный суд города Киева - отложено
Карпочкин Тарас Петрович - Хозяйственный суд Киевской области - отложено.
Ранее ВККС прекратила проведение квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности.
Добавим, депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.