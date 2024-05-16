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ВККС прекратила проведение квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности

16:12, 16 мая 2024
Решение о прекращении квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности ВККС приняла 15 мая.
ВККС прекратила проведение квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности
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В среду, 15 мая, Высшая квалификационная комиссия судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении проведения квалификационной оценки двух судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

По результатам заседания Комиссией принято решение прекратить проведение квалификационного оценивания:

- судьи Донецкого апелляционного суда Лопатиной Марины Юрьевны;

- судьи Орджоникидзевского городского суда Днепропетровской области Малашиной Юлии Богдановны.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей.

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