ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

Рішення про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді ВККС прийняла 15 травня.

У середу, 15 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення припинити проведення кваліфікаційного оцінювання:

- судді Донецького апеляційного суду Лопатіної Марини Юріївни;

- судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашиної Юлії Богданівни.

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