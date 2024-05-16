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ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

16:12, 16 травня 2024
Рішення про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді ВККС прийняла 15 травня.
ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді
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У середу, 15 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення припинити проведення кваліфікаційного оцінювання:

- судді Донецького апеляційного суду Лопатіної Марини Юріївни;

- судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашиної Юлії Богданівни.

Раніше ми писали, що депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

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