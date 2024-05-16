ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

У середу, 15 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.
За результатами засідання Комісією ухвалено рішення припинити проведення кваліфікаційного оцінювання:
- судді Донецького апеляційного суду Лопатіної Марини Юріївни;
- судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області Малашиної Юлії Богданівни.
Раніше ми писали, що депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.