Депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Народні депутати на чолі з Денисом Масловим внесли законопроект, який дозволить Вищій кваліфікаційній комісії суддів отримувати фінансування від міжнародних партнерів.

Якщо ВККС отримає статус головного розпорядника коштів, то зможе бути активним реципієнтом міжнародної допомоги. Так, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти 11254 та 11255, якими пропонується надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) статус головного розпорядника коштів Держбюджету – без участі в цьому процесі ДСА.

Також ВККС, а не ДСА пропонують надати повноваження займатися фінансовим забезпеченням роботи Національної школи суддів.

Авторами виступає група народних депутатів на чолі з головою Комітету ВР з питань правової політики Денисом Масловим.

Як вони вказують, ВККС є серед ключових органів, на які покладене завдання провести судову реформу, адже її завданнями є добір кандидатів для призначення на посаду судді, проведення кваліфікаційного оцінювання та облік даних про кількість посад суддів у судах.

Після ухвалення Закону «Про судоустрій і статус суддів» функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів почали здійснювати Вища рада правосуддя та Державна судова адміністрація, що сприяло їхній інституційній спроможності та незалежності судової гілки влади.

А відсутність ВККС серед переліку головних розпорядників коштів створює складнощі із залучення міжнародної технічної допомоги.

Тому надання ВККС статусу головного розпорядника коштів «покращить інституційну спроможність цього органу і надасть можливість бути активним реципієнтом міжнародної технічної допомоги, що скоротить час на прийняття відповідних адміністративно-розпорядчих актів та дозволить залучити нові якісні кадри».

Пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу та до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо:

надання ВККС статусу головного розпорядника коштів Державного бюджету щодо фінансового забезпечення її діяльності і діяльності Національної школи суддів (зараз цим займається ДСА);

позбавлення Державної судової адміністрації дублюючих функцій;

визначення видатків з Державного бюджету на ВККС як видатків на утримання судів.

Автор: Наталя Мамченко

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