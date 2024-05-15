Екстрені відключення світла у Києві можуть повернутися: умова

Аварійні відключення можуть повернутися 15 травня.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей ввечері 14 травня ввели графіки аварійних відключень світла. Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що аварійні відключення світла у Києві можуть повернутися протягом дня 15 травня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі.

Він нагадав, що для української промисловості вже тиждень діють обмеження щодо використання електроенергії. Вчора ввечері та сьогодні зранку екстрені відключення вводилися для населення, зокрема і для жителів Києва.

За його словами, у столиці відключення світла відчули близько 10% жителів. Коваленко не виключив, що екстрені відключення можуть повернутися впродовж дня.

«Обмеження аварійні для населення скасовані, але для промисловості вони залишаються на весь день. Звісно, якщо ситуація впродовж дня буде змінюватися, то аварійні відключення можуть повернутися», - зазначив директор Yasno в ефірі телемарафону.

Крім того, «Укренерго» зазначає, що в Україні у вечірні години пік для споживачів можуть запровадити аварійні відключення світла.

«При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 - 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що 15 травня з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

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