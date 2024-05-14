У Києві та низці областей ввели графіки аварійних відключень світла

Графіки аварійних відключень світла ввели через дефіцит потужності. ​​

У вівторок, 14 травня, у Києві, Київщині, Львівщині, Сумщині, Волині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Полтавщині та Дніпропетровщині запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомили місцеві обленерго у своїх соцмережах.

Зазначається, графіки ввели за розпорядженням «Укренерго». Причина — дефіцит потужності внаслідок масованих атак окупантів на енергосистему України.

У компанії Yasno пояснили, що це вимушений захід. Графіків не існує, оскільки відключення не планові і необхідні для термінового балансування енергосистеми.

На Вінниччині та Сумщині аварійно вимкнули споживачів 1 черги, тоді як на Волині, Івано-Франківщині та Полтавщині — і 1, і 2 черги одночасно. Перевірити свою чергу відключень можна на сайті обленерго свого регіону.

Згодом Укренерго уточнило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України з 21:00 до 00:00.

15 травня для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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