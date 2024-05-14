В Киеве и ряде областей ввели графики аварийных отключений света

Графики аварийных отключений света ввели из-за дефицита мощности.

Во вторник, 14 мая, в Киеве, Киевщине, Львовщине, Сумщине, Волыни, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и Днепропетровщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщили местные облэнерго в своих соцсетях.

Отмечается, графики ввели по распоряжению «Укрэнерго». Причина — дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

В компании Yasno объяснили, что это вынужденная мера. Графиков нет, поскольку отключения не плановые и необходимы для срочной балансировки энергосистемы.

В Винницкой и Сумской аварийно отключили потребителей 1 очереди, тогда как на Волыни, Ивано-Франковской и Полтавщине — и 1, и 2 очереди одновременно. Проверить свою очередь отключений можно на сайте облэнерго своего региона.

Позже Укрэнерго уточнило, что вынуждены ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины с 21:00 до 00:00.

15 мая для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00.

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