В Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса: какие у него есть функции

Министерство внутренних дел сообщило, что в стране заработал Кабинет водителя для бизнеса.
Теперь юридические лица смогут проще и эффективнее управлять своими транспортными средствами и получать сервисные услуги МВД онлайн.
Функции Кабинета водителя для бизнеса:
- Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и надлежащего пользователя.
- назначение надлежащего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц для каждого транспортного средства.
- назначение ответственного лица за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).
- получение информации о статусе заказанных услуг.
В МВД добавили, что на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс транспортных средств.
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