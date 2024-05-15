В Украине заработал Кабинет водителя для бизнеса: какие у него есть функции

Кабинет водителя для бизнеса имеет ряд функций.

Министерство внутренних дел сообщило, что в стране заработал Кабинет водителя для бизнеса.

Теперь юридические лица смогут проще и эффективнее управлять своими транспортными средствами и получать сервисные услуги МВД онлайн.

Функции Кабинета водителя для бизнеса:

- Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и надлежащего пользователя.

- назначение надлежащего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц для каждого транспортного средства.

- назначение ответственного лица за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).

- получение информации о статусе заказанных услуг.

В МВД добавили, что на первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс транспортных средств.

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