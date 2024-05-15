В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу: які він має функції

Кабінет водія для бізнесу має низку функцій.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що у країні запрацював Кабінет водія для бізнесу.

Відтепер юридичні особи зможуть простіше та ефективніше управляти своїми транспортними засобами та отримувати сервісні послуги МВС онлайн.

Функції Кабінету водія для бізнесу:

- Перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.

- Призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу.

- Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).

- Отримання інформації про статус замовлених послуг.

У МВС додали, що станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис транспортних засобів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.