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Держсекретар США Блінкен спрогнозував, що найближчі тижні і місяці будуть важкими для України

21:23, 14 травня 2024
Ентоні Блінкен запевнив, що США будуть з українцями доти, «доки безпеку України, її суверенітет, її здатність обирати свій власний шлях не буде гарантовано».
Держсекретар США Блінкен спрогнозував, що найближчі тижні і місяці будуть важкими для України
Фото: radiosvoboda.org
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну. Про це він сказав під час свого виступу в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в рамках візиту до столиці України.

Він зазначив, що сьогоднішня зустріч відбувається в «критичний момент».

«путін нарощує черговий наступ на Україну... надсилаючи хвилю за хвилею російських солдатів, іранські безпілотники, північнокорейську артилерію, а також танки, ракети й винищувачі, створені з деталей, які постачає Китай», - сказав він.

Блінкен наголосив, що найближчі тижні й місяці «вимагатимуть багато чого від українців, які вже пожертвували багато чим».

«Але я приїхав в Україну з посланням: ви не самі», - заявив державний секретар США.

Він наголосив, що США підтримували Україну «від самого першого дня, і ми з вами і сьогодні».

Також держсекретар США запевнив, що Сполучені Штати будуть з українцями доти, «доки безпеку України, її суверенітет, її здатність обирати свій власний шлях не буде гарантовано».

«Американці розуміють, що наша підтримка України зміцнює безпеку Сполучених Штатів і наших союзників. Вони розуміють, що якщо путін доб'ється своїх цілей в Україні, він не зупиниться на Україні. Він піде далі», - сказав держсекретар.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що для України важливо не лише давати відсіч повномасштабній агресії рф, а й також боротись із корупцією. 

Також Ентоні Блінкен заявив про необхідність проведення мобілізації в Україні.

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