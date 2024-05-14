Госсекретарь США Блинкен спрогнозировал, что ближайшие недели и месяцы будут тяжелыми для Украины

Энтони Блинкен заверил, что США будут с украинцами до тех пор, «пока безопасность Украины, ее суверенитет, ее способность выбирать свой путь не будет гарантирована».

Фото: radiosvoboda.org

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину. Об этом он сказал во время выступления в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в столицу Украины.

Он отметил, что сегодняшняя встреча происходит в «критический момент».

«путин наращивает очередное наступление на Украину... посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, созданные из поставляемых Китай деталей», - сказал он.

Блинкен подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы «требуют многое от украинцев, которые уже пожертвовали многим».

«Но я приехал в Украину с посланием: вы не сами», - заявил государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что США поддерживали Украину «с самого первого дня, и мы с вами и сегодня».

Также госсекретарь США заверил, что Соединенные Штаты будут с украинцами до тех пор, «пока безопасность Украины, ее суверенитет, ее способность выбирать свой путь не будет гарантирована».

«Американцы понимают, что наша поддержка Украины укрепляет безопасность Соединенных Штатов и наших союзников. Они понимают, что если путин добьется своих целей в Украине, он не остановится на Украине. Он пойдет дальше», – сказал госсекретарь.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что для Украины важно не только давать отпор полномасштабной агрессии россии, но и бороться с коррупцией.

Также Энтони Блинкен заявил о необходимости проведения мобилизации в Украине.

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