Практика судів
  1. В Україні

Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ

13:52, 15 травня 2024
Видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужували можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших ходових позицій.
Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ
Джерело фото: armyinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування ЗСУ, а «‎Державний оператор тилу»‎‎ (ДОТ) вже оголосив закупівлі продуктів на друге півріччя за оновленим переліком.

У Міноборони наголосили, що новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова зазначила, що видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата.

Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

  • борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;
  • риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);
  • розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 – що вирішив Верховний Суд

Наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність – Верховний Суд.

Заборона перебування в залі судових засідань не поширюється на потерпілого – Верховний Суд

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував.

ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

До електронного кабінету в ЄСІТС миттєво направлятимуться документи виконавчого провадження – реалізовано нову функцію

Сторона процесу буде бачити в своєму електронному кабінеті документи виконавчого провадження і вважатиметься такою, що належним чином повідомлена про винесення виконавцем постанови.

Депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Народні депутати на чолі з Денисом Масловим внесли законопроект, який дозволить Вищій кваліфікаційній комісії суддів отримувати фінансування від міжнародних партнерів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду