Міноборони підвищило вимоги до якості та різноманітності продуктів харчування для ЗСУ

Видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужували можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших ходових позицій.

Джерело фото: armyinform

Міністерство оборони затвердило зміни до Каталогу харчування ЗСУ, а «‎Державний оператор тилу»‎‎ (ДОТ) вже оголосив закупівлі продуктів на друге півріччя за оновленим переліком.

У Міноборони наголосили, що новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Директорка з управління закупівлями ДОТ Вікторія Виноградова зазначила, що видалили деякі «екзотичні» позиції, які звужують можливості замовлення м’яса, молочних продуктів чи інших товарів через обмеження у сумі добовидачі на одного солдата.

Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетр чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.

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