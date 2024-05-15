Російські хакери активізували атаки на телефони військових ЗСУ — в Держспецзв'язку дали рекомендації

Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися.

Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації надали рекомендації для військовослужбовців.

«Хакери рф збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з гу гш мо рф (гру), активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення», — зазначили у відомстві.

Зокрема, російські хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності «Кропива».

Також ворог використовував месенджери Signal та Telegram для розповсюдження шкідливих файлів.

Крім цього, росіяни швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак. Більшість з них мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів.

Водночас ворог розповсюджував шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Держспецзв'язку закликає українських військових бути пильними та дотримуватися таких рекомендацій:

не завантажуйте файли з невідомих джерел, навіть якщо вони надходять від знайомих вам людей;

не відкривайте посилання в підозрілих повідомленнях;

оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення на своїх пристроях;

використовуйте надійні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних облікових записів.

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