Суд виніс вирок чоловіку, який здавав в оренду пристрій для суїциду

Позиція чоловіка полягала в тому, що він не пропонував евтаназію, оскільки він лише надавав пристрій, яким користується людина самостійно.

Джерело фото: err.ee

Окружний суд Тарта в Естонії виніс обвинувальний вирок Паулю Таммерту за звинуваченням у наданні незаконної медичної послуги, яка полягала в тому, що він створив і здавав охочим в оренду пристрій, що дозволяє людині покінчити з життям.

Суд засудив Таммерта до покарання у вигляді одного року ув'язнення умовно з дворічним випробувальним терміном. Про це за інформацією «Delfi», повідомляє «ERR».

Сам Таммерт не був присутній на виголошенні вироку, його захисник брав участь у засіданні по відеозв'язку.

Згідно з обвинуваченням, пред'явленим окружною прокуратурою, Таммерт на власний розсуд не менше трьох разів здавав пристрій в оренду людям, двоє з яких померли в результаті його використання, а в третьому випадку процес залишився незавершеним, оскільки в пристрої закінчився газ.

Позиція Таммерта полягала в тому, що він не пропонував евтаназію, оскільки він лише надавав пристрій, яким користується сама людина, причому дія пристрою могла бути перервана.

Згідно з Пенітенціарним кодексом, пояснюють у ЗМІ, господарська діяльність без ліцензії у сфері охорони здоров'я карається штрафом або тюремним ув'язненням на строк до трьох років.

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