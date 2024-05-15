Пенсія в Україні: чи можна змінити дату отримання виплат

Дата виплати пенсії встановлюється безпосередньо під час призначення пенсії залежно від статусу пенсіонера і зазвичай не змінюється, навіть якщо змінюється статус.

Фото: radiotrek.rv.ua

Стало відомо, чи може пенсіонер змінити дату отримання виплат від держави. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Виплата пенсії здійснюється відповідно до затверджених графіків і залежить від низки чинників. Пенсію в Україні виплачують в період з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія. Тобто пенсія за квітень виплачується в квітні, пенсія за травень – в травні тощо.

Дата виплати пенсії встановлюється безпосередньо під час призначення пенсії залежно від статусу пенсіонера і зазвичай не змінюється, навіть якщо змінюється статус.

Першочергове право на виплати пенсії мають:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Потім йдуть звичайні пенсії за інвалідністю і пенсії за віком для громадян, які не працюють. В останню чергу встановлюються дати виплати для працюючих пенсіонерів.

При цьому графік виплати пенсії через підприємства поштового зв’язку встановлюється з урахуванням територіальних ділянок. Своєю чергою дата отримання пенсії через установи банків визначається відповідно до графіка перерахування коштів до банку з урахуванням рівномірного розподілу пенсійних коштів. Зарахування коштів банками на поточні рахунки пенсіонерів здійснюється не пізніше наступного робочого дня після їх надходження від органів Пенсійного фонду.

«За таких обставин в Пенсійному фонді дуже рідко йдуть назустріч і переглядають дату виплати пенсії на прохання пенсіонера. Звісно, якщо мова не йде про пріоритетні категорії, зазначені вище», – зазначив експерт видання.

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