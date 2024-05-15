Пенсия в Украине: можно ли изменить дату получения выплат

Дата выплаты пенсии устанавливается непосредственно при назначении пенсии в зависимости от статуса пенсионера и обычно не меняется, даже если меняется статус.

Фото: radiotrek.rv.ua

Стало известно, может ли пенсионер изменить дату получения выплат от государства. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Выплата пенсии производится в соответствии с утвержденными графиками и зависит от ряда факторов. Пенсию в Украине выплачивают в период с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия. То есть пенсия за апрель выплачивается в апреле, пенсия за май – в мае.

Дата выплаты пенсии устанавливается непосредственно при назначении пенсии в зависимости от статуса пенсионера и обычно не меняется, даже если меняется статус.

Первоочередное право на выплаты пенсии имеют:

лица с инвалидностью в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

Затем идут обычные пенсии по инвалидности и пенсии по возрасту для неработающих граждан. В последнюю очередь устанавливаются даты выплаты работающим пенсионерам.

При этом график выплаты пенсии через предприятия почтовой связи устанавливается с учетом территориальных участков. В свою очередь дата получения пенсии через учреждения банков определяется в соответствии с графиком перечисления средств в банк с учетом равномерного распределения пенсионных средств. Зачисление средств банками на текущие счета пенсионеров производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления от органов Пенсионного фонда.

«При таких обстоятельствах в Пенсионном фонде очень редко идут навстречу и пересматривают дату выплаты пенсии по просьбе пенсионера. Конечно, если речь не идет о приоритетных категориях, указанных выше», – отметил эксперт издания.

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