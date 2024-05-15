В Эстонии и Латвии запускают новую программу трудоустройства для беженцев

Программа предлагает поддержку как тем, кто хочет выйти на рынок труда, так и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

Эстонский совет помощи беженцам (Eesti Pagulasabi) запускает в Эстонии и Латвии новую программу о рынке труда для беженцев, ищущих работу. Как пишет «ERR», программа предлагает поддержку как тем, кто хочет выйти на рынок труда, так и тем, кто ищет возможности продвижения по карьерной лестнице.

«Наша цель – поддержать беженцев, ищущих работу, адаптироваться в новых условиях, помогая им выйти на рынок труда и максимально применить свой потенциал. В рамках программы участникам предлагаются различные возможности для того, чтобы развивать свои навыки и получить необходимую поддержку для успешной адаптации в новой стране», - сказала руководительница программы консультирования Эстонского совета помощи беженцам Вероника Сааревяли.

Она добавила, что программа будет предлагать возможности пройти практику или ознакомиться с работой, для чего будут привлечены различные работодатели, чтобы расширить кругозор участников и подготовить их к успешному выходу на рынок труда.

В программе смогут взять участие беженцы, которые хотят выйти на рынок труда или найти более подходящую работу. В общей сложности в программе в Эстонии в течение года могут принять участие 144 человека.

Программа будет реализована с июня 2024 года по июль 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий