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Организаторы «Евровидения-2024» оштрафовали украинскую делегацию за футболки с надписью «Free Azovstal Defenders»

10:53, 15 мая 2024
Украинская команда прошла в грин-рум хитростью и показала надпись, как только на них направили камеру.
Организаторы «Евровидения-2024» оштрафовали украинскую делегацию за футболки с надписью «Free Azovstal Defenders»
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Организаторы песенного конкурса «Евровидение-2024» оштрафовали украинскую делегацию за футболки с призывом освободить из плена украинских защитников «Азовстали» – «Free Azovstal Defenders» - в эфире шоу. Об этом сообщила певица аlyona аlyona.

По словам певицы, принты с надписями и брендирование на конкурсе было под запретом. Все надписи просили залеплять черным скотчем. Охрана проверяла всю одежду участников и делегации.

Поэтому, прежде чем войти в грин-рум, представители украинской делегации надевали футболки «Free Azovstal Defenders» и спрятали их под другой одеждой.

«Мы знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, то будут показывать и саму делегацию. Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показала наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отразились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных», — отметила alyona alyona.

Ранее сообщалось, что Швейцария выиграла «Евровидение-2024», Украина заняла 3 место.

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