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Конкурс в Совет общественного контроля при НАБУ стартует с 15 мая

10:18, 15 мая 2024
Документы от кандидатов принимаются до 24 мая в электронном виде.
Конкурс в Совет общественного контроля при НАБУ стартует с 15 мая
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Конкурс в Совет общественного контроля при НАБУ стартует с 15 мая. В этом году он состоится по новой процедуре – в приложении Дія. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Сообщается, что прием документов будет продолжаться до 24 мая. Голосование, по итогам которого станет известен новый состав Совета, назначено на 10 июня.

Делегировать представителей для участия в конкурсе могут только общественные организации, деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции. Документы кандидатов принимаются в электронном виде до 24 мая включительно по электронному адресу [email protected].

Справочно

Совет общественного контроля – это коллегиальный орган, состоящий из 15 человек. Основными задачами которого являются общественный контроль за работой НАБУ, обеспечение прозрачности и объективная оценка деятельности Бюро. Представители Совета входят в состав внутренних комиссий Бюро, а также постоянно взаимодействуют с НАБУ по широкому спектру вопросов.

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