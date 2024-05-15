Документи від кандидатів приймаються до 24 травня в електронному вигляді.

Конкурс до Ради громадського контролю при НАБУ стартує з 15 травня. Цьогоріч він відбудеться за новою процедурою – у додатку Дія. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Повідомляється, що прийом документів триватиме до 24 травня включно. Голосування, за підсумками якого стане відомий новий склад Ради, призначене на 10 червня.

Делегувати представників для участі в конкурсі можуть лише громадські організації, діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції. Документи кандидатів приймаються в електронному вигляді до 24 травня включно на електронну адресу [email protected].

Довідково

Рада громадського контролю – це колегіальний орган, який складається з 15 осіб. Основними завданнями якого є громадський контроль за роботою НАБУ, забезпечення прозорості та об’єктивна оцінка діяльності Бюро. Представники Ради входять до складу внутрішніх комісій Бюро, а також постійно взаємодіють з НАБУ з широкого спектра питань.

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