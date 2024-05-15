В Україні нараховується близько 38 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин

Однак ця цифра може бути більшою, адже вона не враховує тих людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію.

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У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин наразі нараховується близько 38 тисяч українців. Туди вносяться інформація за заявками рідних. При цьому, за словами координаторки Груп родин військовополонених громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) Олени Белячкової, насправді ця цифра може бути більшою, адже вона не враховує тих людей, про зникнення яких ніхто не подавав інформацію – наприклад, у разі відсутності родичів чи їхнього проживання на тимчасово окупованих територіях, де немає доступу до українських державних реєстрів. Про це пише «Укрінформ».

Представниця МІПЛ уточнила, що у Єдиному реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, також міститься інформація про ще неідентифіковані тіла, щодо яких проводиться дослідження на ДНК-збіг.

Белячкова вказала, що така велика кількість зниклих безвісти осіб пов’язана, зокрема, з тим, що росія не надає жодної інформації про захоплених нею як військовополонених, так і безпідставно утримуваних цивільних заручників.

Крім того, проблема в пошуку зниклих безвісти також полягає в тому, що рф не гарантує безпечних умов для роботи пошукових груп.

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