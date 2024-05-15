У Електронному суді з’явився функціонал документів виконавчого провадження

В Електронному суду відображатиметься реєстр документів виконавчого провадження, що були надіслані від автоматизованої системи виконавчих проваджень.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що у Електронному суді було реалізувано функціонал документів виконавчого провадження.

Серед них:

- Додано новий пункт меню «Документи ВП», в якому відображається реєстр документів виконавчого провадження, що були надіслані від автоматизованої системи виконавчих проваджень (АСВП).

- Можливість перегляду картку документу ВП з переглядом тексту документу. Доступно перевірка підпису, скачування документу ВП у вигляді .zip архіву разом з файлом підпису та відкриття документу в окремому вікні браузеру.

- Про надходження документу формується повідомлення користувачу в кабінет та на електронну пошту.

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