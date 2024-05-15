В Электронном суде появился функционал документов исполнительного производства

В Электронном суде будет отображаться реестр документов исполнительного производства, отправленных от автоматизированной системы исполнительных производств.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в Электронном суде был реализован функционал документов исполнительного производства.

Среди них:

- Добавлен новый пункт меню «Документы ИП», в котором отображается реестр документов исполнительного производства, отправленных от автоматизированной системы исполнительных производств (АСИП).

- возможность просмотра карты документа ИП с просмотром текста документа. Доступна проверка подписи, скачивание документа ИП в виде .zip архива вместе с файлом подписи и открытие документа в отдельном окне браузера.

- О поступлении документа формируется уведомление пользователя в кабинет и на электронную почту.

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