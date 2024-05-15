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В Украине насчитывается около 38 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах

12:06, 15 мая 2024
Однако эта цифра может быть больше, ведь она не учитывает тех людей, об исчезновении которых никто не подавал информацию.
В Украине насчитывается около 38 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах
Источник фото: Getty Images
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В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, сейчас насчитывается около 38 тысяч украинцев. Туда вносятся информация по заявкам родных. При этом, по словам координатора Групп семей военнопленных общественной организации «Медийная инициатива за права человека» (МИПЧ) Елены Белячковой, на самом деле эта цифра может быть больше, ведь она не учитывает тех людей, об исчезновении которых никто не предоставлял информацию – например, в случае отсутствия родственников или их проживания на временно оккупированных территориях, где нет доступа к украинским государственным реестрам. Об этом пишет «Укринформ».

Представитель МИПЧ уточнила, что в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, также содержится информация о еще неидентифицированных телах, в отношении которых проводится исследование на ДНК-совпадение.

Белячкова указала, что такое большое количество пропавших без вести лиц связано, в частности, с тем, что россия не предоставляет никакой информации о захваченных ею как военнопленных, так и безосновательно удерживаемых гражданских заложниках.

Кроме того, проблема в поиске пропавших без вести также заключается в том, что рф не гарантирует безопасных условий для работы поисковых групп.

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