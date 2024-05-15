Організатори «Євробачення-2024» оштрафували українську делегацію за футболки з написом «Free Azovstal Defenders»

Українська команда пройшла у грін-рум хитрістю, і показала напис, як тільки на них направили камеру.

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2024» оштрафували українську делегацію за футболки із закликом звільнити з полону українських захисників «Азовсталі» - «Free Azovstal Defenders» - в ефірі шоу. Про це повідомила співачка alyona alyona.

За словами співачки, принти з написами та брендування на конкурсі були під забороною. Усі написи просили заліпляти чорним скотчем. Охорона перевіряла весь одяг учасників і делегації.

Тому перед тим, як увійти до грін-руму, представники української делегації надягали футболки Free Azovstal Defenders та сховали їх під іншим одягом.

«Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показала наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом. Я неймовірно рада, що нам вдалося нагадати світу про наших військовополонених», — зазначила alyona alyona.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія виграла «Євробачення-2024», Україна посіла 3 місце.

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