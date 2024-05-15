В Естонії та Латвії запускають нову програму працевлаштування для біженців

Програма пропонує підтримку як тим, хто хоче вийти на ринок праці, так і тим, хто шукає можливості просування кар'єрними сходами.

Естонський рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Як пише «ERR», програма пропонує підтримку як тим, хто хоче вийти на ринок праці, так і тим, хто шукає можливості просування кар'єрними сходами.

«Наша мета – підтримати біженців, які шукають роботу, адаптуватися в нових умовах, допомагаючи їм вийти на ринок праці та максимально застосувати свій потенціал. У рамках програми учасникам пропонуються різні можливості для того, щоб розвивати свої навички та отримати необхідну підтримку для успішної адаптації у новій країні», - сказала керівниця програми консультування Естонської ради допомоги біженцям Вероніка Сааревялі.

Вона додала, що програма пропонуватиме можливості пройти практику або ознайомитися з роботою, для чого будуть залучені різні роботодавці, щоб розширити кругозір учасників та підготувати їх до успішного виходу на ринок праці.

У програмі зможуть взяти участь біженці, які хочуть вийти на ринок праці або знайти більш підходящу роботу. Загалом у програмі в Естонії протягом року можуть взяти участь 144 особи.

Програму буде реалізовано з червня 2024 року до липня 2025 року.

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