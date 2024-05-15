Суд вынес приговор мужчине, который сдавал в оренду устройство для суицида

Позиция мужчины заключалась в том, что он не предлагал эвтаназию, поскольку он лишь предоставлял устройство, которым пользуется человек самостоятельно.

Источник фото: err.ee

Окружной суд Тарта в Эстонии вынес обвинительный приговор Паулю Таммерту по обвинению в оказании незаконной медицинской услуги, заключавшейся в том, что он создал и сдавал желающим в аренду устройство, позволяющее человеку покончить с жизнью.

Суд приговорил Таммерта к наказанию в виде одного года тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком. Об этом по информации «Delfi», сообщает «ERR».

Сам Таммерт не присутствовал на оглашении приговора, его защитник участвовал в заседании по видеосвязи.

Согласно обвинению, предъявленному окружной прокуратурой, Таммерт по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых умерли в результате его использования, а в третьем случае процесс остался незавершенным, поскольку в устройстве закончился газ.

Позиция Таммерта заключалась в том, что он не предлагал эвтаназию, поскольку он лишь предоставлял устройство, которым пользуется сам человек, причем действие устройства могло быть прервано.

Согласно Пенитенциарному кодексу, объясняют в СМИ, хозяйственная деятельность без лицензии в сфере здравоохранения наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий