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Суд вынес приговор мужчине, который сдавал в оренду устройство для суицида

17:43, 15 мая 2024
Позиция мужчины заключалась в том, что он не предлагал эвтаназию, поскольку он лишь предоставлял устройство, которым пользуется человек самостоятельно.
Суд вынес приговор мужчине, который сдавал в оренду устройство для суицида
Источник фото: err.ee
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Окружной суд Тарта в Эстонии вынес обвинительный приговор Паулю Таммерту по обвинению в оказании незаконной медицинской услуги, заключавшейся в том, что он создал и сдавал желающим в аренду устройство, позволяющее человеку покончить с жизнью.

Суд приговорил Таммерта к наказанию в виде одного года тюремного заключения условно с двухлетним испытательным сроком. Об этом по информации «Delfi», сообщает «ERR».

Сам Таммерт не присутствовал на оглашении приговора, его защитник участвовал в заседании по видеосвязи.

Согласно обвинению, предъявленному окружной прокуратурой, Таммерт по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых умерли в результате его использования, а в третьем случае процесс остался незавершенным, поскольку в устройстве закончился газ.

Позиция Таммерта заключалась в том, что он не предлагал эвтаназию, поскольку он лишь предоставлял устройство, которым пользуется сам человек, причем действие устройства могло быть прервано.

Согласно Пенитенциарному кодексу, объясняют в СМИ, хозяйственная деятельность без лицензии в сфере здравоохранения наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет.

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