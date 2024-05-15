Российские хакеры активизировали атаки на телефоны военных ВСУ — в Госспецсвязи дали рекомендации

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации предоставили рекомендации для военнослужащих.
«Хакеры России увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения», — отметили в ведомстве.
В частности, российские хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности «Кропива».
Также враг использовал мессенджеры Signal и Telegram для распространения вредоносных файлов.
Кроме того, россияне быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак. Большинство из них преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров.
В то же время враг распространял вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.
Госспецсвязи призывает украинских военных быть бдительными и следовать следующим рекомендациям:
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