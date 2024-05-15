Российские хакеры активизировали атаки на телефоны военных ВСУ — в Госспецсвязи дали рекомендации

Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предоставили рекомендации для военнослужащих.

«Хакеры России увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения», — отметили в ведомстве.

В частности, российские хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности «Кропива».

Также враг использовал мессенджеры Signal и Telegram для распространения вредоносных файлов.

Кроме того, россияне быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак. Большинство из них преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров.

В то же время враг распространял вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Госспецсвязи призывает украинских военных быть бдительными и следовать следующим рекомендациям:

не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;

не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;

обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;

используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

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