Практика судов
  1. В Украине

Российские хакеры активизировали атаки на телефоны военных ВСУ — в Госспецсвязи дали рекомендации

13:34, 15 мая 2024
Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.
Российские хакеры активизировали атаки на телефоны военных ВСУ — в Госспецсвязи дали рекомендации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных.

В Государственной службе специальной связи и защиты информации предоставили рекомендации для военнослужащих.

«Хакеры России увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с гу гш мо рф (гру), активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения», — отметили в ведомстве.

В частности, российские хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности «Кропива».

Также враг использовал мессенджеры Signal и Telegram для распространения вредоносных файлов.

Кроме того, россияне быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак. Большинство из них преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров.

В то же время враг распространял вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Госспецсвязи призывает украинских военных быть бдительными и следовать следующим рекомендациям:

  • не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
  • не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;
  • обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
  • используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет пребывания в зале судебных заседаний не распространяется на потерпевшего – Верховный Суд

Законом установлен запрет присутствия в зале судебного разбирательства только свидетелей, которых суд не допрашивал.

ВСП не нашел признаков вмешательства в запросе НАБУ о количестве отработанных судьей Верховного Суда Виктором Пророком дней и оснований его отсутствия на работе

НАБУ поинтересовалось, какое количество рабочих дней судья Виктор Пророк не находился на рабочем месте и попросил предоставить приказ или распоряжение, на основании которого Виктор Пророк отлучается от работы – ВСП рассмотрел его жалобу.

В электронный кабинет в ЕСИТС будут мгновенно направляться документы исполнительного производства – реализована новая функция

Сторона процесса будет видеть в своем электронном кабинете документы исполнительного производства и будет считаться соответствующим образом уведомленной о вынесении исполнителем постановления.

Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей

Народные депутаты во главе с Денисом Масловым внесли законопроект, позволяющий Высшей квалификационной комиссии судей получать финансирование от международных партнеров.

Закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти

Кого из местных властей уполномочат на доведение до предприятий распоряжения руководителя ТЦК о вызове военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду