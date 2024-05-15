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Минобороны повысило требования к качеству и разнообразию продуктов питания для ВСУ

13:52, 15 мая 2024
Удалили некоторые «экзотические» позиции, которые сужали возможности заказа мяса, молочных продуктов или других ходовых позиций.
Минобороны повысило требования к качеству и разнообразию продуктов питания для ВСУ
Источник фото: armyinform
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Министерство обороны утвердило изменения в Каталог питания ВСУ, а «Государственный оператор тыла» (ДОТ) уже объявил закупки продуктов на второе полугодие по обновленному перечню.

В Минобороны подчеркнули, что новации будут способствовать улучшению качества питания военнослужащих. Директор по управлению закупками ДОТ Виктория Виноградова отметила, что удалили некоторые «экзотические» позиции, которые сужают возможности заказа мяса, молочных продуктов или других товаров из-за ограничений в сумме сутковыдачи на одного солдата.

В частности, список дополнен разными видами специй, круп, рыбы и консервов. Кроме того, консервированные фрукты частично будут изменены на свежие.

Некоторые категории продуктов содержат дополнительные требования:

  • мука, макароны, рыбные консервы и колбасы – только самого высокого качества;
  • рыба – будет поставляться без головы (для рационализации цены за массу продукта);
  • расширили список процентов жирности кисломолочных продуктов.

В то же время из каталога убрали некоторые продукты (например, крупа саго, осетр или спаржа), которые заказывались крайне редко и из-за ограничений в сумме сутковыдачи на одного военного сужали возможности заказа других ходовых позиций.

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