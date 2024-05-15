Экстренные отключения света в Киеве могут вернуться: условие

Аварийные отключения могут возвратиться 15 мая.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей вечером 14 мая были введены графики аварийных отключений света. Причина — дефицит мощности в результате массированных атак оккупантов на энергосистему Украины.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что аварийные отключения света в Киеве могут вернуться в течение дня 15 мая. На это оказывает влияние общая ситуация в энергосистеме.

Он напомнил, что для украинской промышленности уже неделю действуют ограничения использования электроэнергии. Вчера вечером и сегодня утром экстренные отключения вводились для населения, в том числе для жителей Киева.

По его словам, в столице отключения света почувствовали около 10% жителей. Коваленко не исключил, что экстренные отключения могут вернуться в течение дня.

«Ограничения аварийные для населения упразднены, но для промышленности они остаются на весь день. Конечно, если ситуация в течение дня будет меняться, аварийные отключения могут вернуться», - отметил директор Yasno в эфире телемарафона.

Кроме того, Укрэнерго отмечает, что в Украине в вечерние часы пик для потребителей могут ввести аварийные отключения света.

«При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 – 23:00, «Укрэнерго» прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 15 мая с 00.00 до 10.00 и с 16.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

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