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Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей

11:38, 15 мая 2024
Народные депутаты во главе с Денисом Масловым внесли законопроект, позволяющий Высшей квалификационной комиссии судей получать финансирование от международных партнеров.
Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей
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Если ВККС получит статус главного распорядителя средств, то сможет стать активным реципиентом международной помощи. Так, в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта 11254 и 11255, которым предлагается предоставить Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) статус главного распорядителя средств Госбюджета – без участия в этом процессе ГСА.

Также ВККС, а не ГСА, предлагают предоставить полномочия заниматься финансовым обеспечением работы Национальной школы судей.

Авторами выступает группа народных депутатов во главе с главой Комитета ВР по вопросам правовой политики Денисом Масловым.

Как они указывают, ВККС среди ключевых органов, на которые возложена задача провести судебную реформу, ведь ее задачами является отбор кандидатов для назначения на должность судьи, проведения квалификационного оценивания и учет данных о количестве должностей судей в судах.

После принятия Закона «О судоустройстве и статусе судей» функции главного распорядителя средств Государственного бюджета Украины по финансовому обеспечению деятельности судов начали осуществлять Высший совет правосудия и Государственная судебная администрация, что способствовало их институциональной способности и независимости судебной ветви власти.

Отсутствие же ВККС среди перечня главных распорядителей средств создает сложности по привлечению международной технической помощи.

Поэтому предоставление ВККС статуса главного распорядителя средств «улучшит институциональную способность этого органа и позволит быть активным реципиентом международной технической помощи, что сократит время на принятие соответствующих административно-распорядительных актов и позволит привлечь новые качественные кадры».

Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс и Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно:

  • предоставление ВККС статуса главного распорядителя средств Государственного бюджета по финансовому обеспечению ее деятельности и деятельности Национальной школы судей (в настоящее время занимается ГСА);
  • лишение Государственной судебной администрации дублирующих функций;
  • определение расходов из Государственного бюджета на ВККС как расходы на содержание судов.

Автор: Наталя Мамченко 

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Депутаты предлагают упростить для ВККС возможность привлекать средства международной технической помощи и заниматься бюджетом Национальной школы судей

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