Суд поддержал позицию ГНС по правомерности увеличения суммы денежного обязательства по акцизному налогу на спирт

Судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого решения об увеличении суммы денежного обязательства по акцизному налогу на спирт на сумму 524,9 млн гривен.

Государственная налоговая служба рассказывает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого решения об увеличении суммы денежного обязательства по акцизному налогу на спирт на сумму 524,9 млн гривен.

Коллегия судей соглашается с выводами судов, что Налоговый кодекс Украины предусматривает любую передачу с акцизного состава (как и произошло в случае этого плательщика) для промышленной переработки, в т. ч. без перехода права собственности, как реализацию подакцизного товара, что, в свою очередь, является объектом налогообложения по правилу пп. 213.1.2 НКУ.

Поскольку «получение» является составной частью (следствием) операции физической передачи спирта, суды пришли к обоснованному выводу, что налоговый орган вполне аргументированно считал, что и получение спирта подразделением от акцизного состава в пределах одного предприятия имеет обязательное условие внесения этого предприятия в Электронный реестр субъектов хозяйствования, использующих этиловый спирт для производства продукции химического и технического назначения, парфюмерно-косметической продукции, уксуса из пищевого сырья для применения ставки налога 0 грн за 1 л.

Суд кассационной инстанции заключил, что с 17.06.2022 закреплено такое обязательное условие для использования льготы, установленной, в частности, пп. "д" пп. 229.1.1 НКУ как внесение субъекта хозяйствования в Электронный реестр.

Такое требование обязательно и для субъектов хозяйствования, осуществляющих передачу в пределах одного предприятия подакцизных товаров (продукции) с целью собственного потребления, промышленной переработки, своим работникам, а также осуществления взносов подакцизными товарами (продукцией) в уставный капитал.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 11.04.2024 по делу №440/907/23 кассационная истца оставлена без удовлетворения; решение Полтавского окружного административного суда от 15.05.2023 и постановление Второго апелляционного административного суда от 31.10.2023 оставлено без изменений.

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