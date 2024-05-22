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Из-за боевых действий офис разрушен вместе с архивом: что делать юридическому лицу

12:06, 22 мая 2024
Налогоплательщику нужно восстановить утраченные документы в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем поступления сообщения в контролирующий орган.
Из-за боевых действий офис разрушен вместе с архивом: что делать юридическому лицу
иллюстративное фото
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Налоговики в подкатегории 129.07 ЗИР объяснили, что делать юридическому лицу в случае, если из-за боевых действий офис разрушен вместе с архивом.

Отмечается, что если налогоплательщик предоставил уведомление о потере, повреждении или досрочном уничтожении документов в порядке и сроки, определенные абзацем первым п. 44.5 НКУ, сроки проведения проверок переносятся до даты восстановления и предоставления документов к проверке, но на срок не более 120 дней.

Налогоплательщик обязан восстановить утраченные документы в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем поступления сообщения в контролирующий орган.

В случае невозобновления налогоплательщиком документов считается, что такие документы отсутствовали у такого налогоплательщика на время составления отчетности или выполнения требований таможенного, валютного и другого законодательства.

Налогоплательщики, осуществлявшие деятельность на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных рф территориях Украины и не могут предъявить первичные документы, в соответствии с пп. 69.28 НКУ представляют в контролирующий орган в произвольной форме уведомление о потере и/или невозможности вывоза первичных документов. В случае принятия контролирующими органами решения о применении переходных положений пп. 69.28 разд. ХХ НКУ такие плательщики не подлежат проверке контролирующим органом относительно указанных в уведомлении.

Кроме того, в частности, юридические лица должны провести инвентаризацию по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором исчезли препятствия доступа к активам, первичным документам и регистрам бухгалтерского учета, и отразить результаты инвентаризации в бухгалтерском учете соответствующего отчетного периода.

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