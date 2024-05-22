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Через бойові дії офіс зруйновано разом з архівом: що робити юридичній особі

12:06, 22 травня 2024
Платнику податків потрібно відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.
Через бойові дії офіс зруйновано разом з архівом: що робити юридичній особі
ілюстративне фото
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Податківці у підкатегорії 129.07 ЗІР пояснили, що робити юридичній особі у випадку, якщо через бойові дії офіс зруйновано разом з архівом. 

Зазначається, що якщо платник податків надав повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів у порядку та строки, визначені абзацом першим п. 44.5 ПКУ, строки проведення перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, але на строк не більше ніж 120 днів.

Платник податків зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючого органу.

У разі невідновлення платником податків документів вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення звітності або виконання вимог митного, валютного та іншого законодавства.

Платники податків, які провадили діяльність на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України і не можуть пред’явити первинні документи, відповідно до пп. 69.28  ПКУ подають до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про втрату та/або неможливість вивезення первинних документів. У разі прийняття контролюючими органами рішення про застосування перехідних положень пп. 69.28  розд. ХХ ПКУ такі платники не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні.

Крім того, зокрема, юридичні особи повинні провести інвентаризацію станом на 1 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації в бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

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