На посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів залишилося лише два кандидати: цікаві нюанси конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 17 кандидатів, а на посади інспекторів – 67, список усіх претендентів.

Джерело фото - ВРП

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Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів (СДІ), його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів підбила підсумок першого етапу конкурсу – тестування когнітивних навичок.

Тестування когнітивних навичок складалося з трьох блоків – вербального, абстрактно-логічного та математичного.

Також претенденти на посади керівника за заступника керівника СДІ пройшли оцінювання особистісних компетенцій, тобто тестування та інтерв’ю з психологом.

Вже перший етап конкурсу виявив цікавий нюанс – фактично для заповнення усіх вакантних посад в Службі дисциплінарних інспекторів може не вистачити претендентів.

Так, на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів залишилося всього два претенденти – адвокат Юрій Пшевлоцький та науковець-правник з Харкова Євген Васильєв.

До того ж через своєрідні умови конкурсу, чимало кандидатів претендують одразу на кілька посад. Наприклад, претендент на посаду керівника СДІ адвокат Юрій Пшевлоцький одночасно є претендентом і на посади заступника керівника СДІ, і на посаду дисциплінарного інспектора.

А з 17 претендентів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, одразу 15 претендують ще й на посаду дисциплінарного інспектора.

У Конкурсній комісії про можливі проблеми з конкурсом кажуть поки що обережно.

Так, голова Комісії, представник Литви Реда Мольєне 16 травня повідомила, що конкурс відбувається відповідно із планом і графіком, а до наступного етапу конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань, пройшли «люди з найкращими інтелектуальними здібностями».

Разом з тим, заступник Конкурсної комісії, член Ради правосуддя Ольга Попікова зазначила, що вона очікувала на те, що «більше кандидатів подолають поріг», тобто будуть допущені до наступного етапу конкурсу. Також вона додала, що складається враження, що вдало етап тестування когнітивних навичок подолали саме ті кандидати, які цілеспрямовано готувалася до тестування, а відтак краще розуміли, чого очікувати від блоків завдань.

В цілому ж помітно, що кандидати на посади керівника, заступника керівника СДІ та дисциплінарних керівників, переважно представляють декілька юридичних професій:

помічники суддів та працівники апаратів судів від Конституційного Суду, Верховного Суду, ВАКС до районних судів

адвокати

державні службовці

науковці-правники

представники правоохоронних відомств

Окремо серед претендентів на посади в СДІ можна виділити цілу групу діючих та колишніх співробітників Секретаріату Вищої ради правосуддя.

А ось розрахунок на участь у конкурсі на посади в СДІ суддів у відставці, вочевидь, не виправдався. Судді у відставці або взагалі не подали документи для участі у конкурсі, або ж не змогли подолати вже перший етап конкурсу. Відтак, на посаду дисциплінарного інспектора претендує лише одна суддя у відставці.

«Судово-юридична газета» наводить перелік кандидатів, допущених до наступного етапу конкурсу.

Кандидати на посади в СДІ виконують тестування когнітивних навичок. Джерело фото - ВРП

Кандидати на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів

За підсумками вже першого етапу конкурсу, на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів залишилося лише два претенденти (з 11 допущених до участі у конкурсі), які набрали мінімально необхідні 110 або більше балів.

Це такі кандидати:

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Васильєв Євген Олександрович – адвокат, доцент кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Разом з тим, 105 або більше балів, які необхідно було набрати, щоб продовжити участь у конкурсі на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, набрали 17 кандидатів (зі 120 допущених до участі у конкурсі):

Щур Назарій Мирославович – адвокат, науковий консультант судді Конституційного Суду України, депутат Львівської районної ради від партії «Слуга народу». До 2022 року – начальник відділу банкрутства Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Бухтіяров Олександр Сергійович – науковий консультант судді Конституційного Суду України, головний консультант Правого департаменту Секретаріату КСУ

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Череп Вячеслав Юрійович – адвокат, помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Рибалко Володимир Орестович – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Вороніжський Ярослав Володимирович – старший детектив НАБУ

Мічуда Ярослав Володимирович – помічник судді Конституційного Суду України

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Ангеленюк Анна-Марія Юріївна – старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Залозний Роман Юрійович – помічник судді Київського апеляційного суду, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князя Володимира Великого (ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»)

Ольховик-Красільнікова Любов Павлівна – адвокат, до 2016 року заступник начальника юридичного відділу Волинської митниці ДФС

Кандидати на посади в СДІ виконують тестування когнітивних навичок. Джерело фото - ВРП

Кандидати на посади дисциплінарних інспекторів

Щоб отримати допуск до наступного етапу конкурсу, претендентам на 24 вакантні посади дисциплінарних інспекторів, необхідно було набрати за етап тестування когнітивних навичок щонайменше 100 балів.

Відповідний бар’єр подолали 67 претендентів з 350 допущених до участі у конкурсі.

Список кандидатів:

Гришин Станіслав Володимирович – адвокат, з 2022 року – штаб-сержант 2 категорії «Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони»

Кузик Тарас Миронович – заступник керівника апарату Київського окружного адміністративного суду

Барнич Катерина Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Щур Назарій Мирославович – адвокат, науковий консультант судді Конституційного Суду України, депутат Львівської районної ради від партії «Слуга народу». До 2022 року – начальник відділу банкрутства Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів)

Боровик Ольга Олегівна – адвокат, помічник судді Солом’янського районного суду міста Києва

Кабанець Олексій Олексійович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Хижна Оксана Романівна – помічник судді Апеляційної палати ВАКС

Кошляк Віталій Іванович – прокурор, начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Бухтіяров Олександр Сергійович – науковий консультант судді Конституційного Суду України, головний консультант Правого департаменту Секретаріату КСУ

Пшевлоцький Юрій Миколайович – адвокат, радник з юридичних питань відділу судової роботи Департаменту правового забезпечення ПрАТ «Київстар»

Сухомлин Олександр Андрійович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Стасів Наталія Степанівна – помічник судді Львівського окружного адміністративного суду, викладач кафедри права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Гжицького

Волкова Анна Миколаївна – помічник судді Харківського окружного адміністративного суду

Пилипенко Сергій Михайлович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та супроводження представництва в судах Юридичного управління НАБУ

Череп Вячеслав Юрійович – помічник судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

Недибалюк Вікторія Дмитрівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Рибалко Володимир Орестович – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Гук Євген Леонідович – командир мінометного розрахунку ЗСУ, у минулому – головний спеціаліст відділу з питань порушення вимог щодо несумісності та розгляду скарг на рішення у дисциплінарних справах управління з питань відповідальності суддів і прокурорів Секретаріату Вищої ради правосуддя

Салков Роман Володимирович – головний спеціаліст відділу Київської міської прокуратури

Широкопояс Олена Володимирівна – адвокат, у минулому – помічник судді ВССУ, помічник судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду та науковий консультант судді Конституційного Суду України

Гура Олексій Петрович – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Фаринович Віталій Адамович – до 2019 року старший слідчий Генеральної прокуратури, був звільнений з Генпрокуратури після початку реформи структури ГПУ наприкінці 2019 року

Ковальчук Аліна Валеріївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації кадрових повноважень управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридичного відділу ДП «Шосткінський завод «Зірка», до 2021 року – прокурор Шосткінської місцевої прокуратури Сумської області

Плескач В’ячеслав Юрійович – адвокат, начальник юридичного відділу СТ «Бахмут». У 2020-2022 роках – помічник народного депутата Ольги Совгирі («Слуга народу»), у 2022-2023 роках – науковий консультант судді Конституційного Суду Ольги Совгирі

Мічуда Ярослав Володимирович – помічник судді Конституційного Суду України

Григоришин Дмитро Валерійович – адвокат, з 2022 року – військовослужбовець, старший дешифрувальник роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення

Дробчак Наталія Володимирівна – заступник керівника відділу представництва інтересів в судах НАЗК

Кучер Іван Олександрович – адвокат, у минулі роки працював у прокуратурі міста Севастополя, міста Києва та у Департаменті фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК

Осєтров Валерій Михайлович – помічник судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Петрик Віталій Анатолійович – головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Карабута Юлія Вікторівна – помічник судді Вищого антикорупційного суду

Муха Тетяна Василівна – головний спеціаліст Секретаріату Вищої ради правосуддя

Радченко Артем Євгенійович – прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва

Савченко Сергій Анатолійович – адвокат, у минулому – старший помічник прокурора міста Павлограда Дніпропетровської області

Сорока Олена Павлівна – суддя у відставці Червонозаводського районного суду міста Харкова

Матвійчук Анастасія Олександрівна – юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «Фуді-Кейтеринг»

Кандидати на посади в СДІ виконують тестування когнітивних навичок. Джерело фото - ВРП

Мацих Дар'я Германівна – прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва

Стрижак Сергій Васильович – адвокат, залучається для надання безоплатної вторинної правничої допомоги

Ангеленюк Анна-Марія Юріївна – старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України

Залозний Роман Юрійович – помічник судді Київського апеляційного суду, доцент кафедри правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. князі Володимира Великого (ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»)

Захарченко Максим Сергійович – прокурор Офісу Генерального прокурора, у минулому – помічник судді ВАКС

Лознян Олександр Сергійович – головний спеціаліст Офісу Генерального прокурора, у минулому – секретар судового засідання, консультант суду ВССУ, Верховного Суду

Улановський Максим Володимирович – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Любарець Олександра Сергіївна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Бородіна Ірина Валеріївна – доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Когут Віталія Іванівна – заступник керівника апарату Міжгірського районного суду Закарпатської області

Кулініч Віта Миколаївна – начальник відділу представництва інтересів Міністерства аграрної політики і продовольства в судах та інших органах влади Департаменту правового забезпечення

Куций Олександр Васильович – начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу Барської міської ради (Вінницька область)

Яремко Павло Олегович – помічник судді Восьмого апеляційного адміністративного суду

Дашівський Сергій Іванович – адвокат, у минулому – прокурор Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури (Полтавська область)

Золотар Михайло Михайлович – консультант суду у Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду

Круш Яна Олександрівна – юрист ТОВ «Гетьманське», до 2021 року – прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області

Ільницький Олег Володимирович – доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. І. Франка

Давидович Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Зелінський Андрій Миколайович – головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Лавринчук Марія Петрівна – головний спеціаліст, управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя

Леонтович Олексій Андрійович – адвокат, у 2022-2023 роках – командир взводу-викладач навчального батальйону

Пидоненко Денис Анатолійович – помічник судді Донецького окружного адміністративного суду

Тегляєва Олена Євгенівна – головний спеціаліст відділу з питань реалізації повноважень з питань незалежності суддів управління забезпечення діяльності членів Вищої ради правосуддя Секретаріату ВРП

Заїка Ігор Володимирович – заступник начальника відділу правового та кадрового забезпечення з питань представництва інтересів Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

Смирнова Катерина Андріївна – начальник відділу судової статистики Окружного адміністративного суду міста Києва

Остапенко Тетяна Анатоліївна – пристав у Бібліотеці і Архіві Верховного Суду Республіки Польща. До 2022 року кандидатка працювала у апараті Північного апеляційного господарського суду. Чоловік кандидатки – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Володимир Бевзенко.

Логін Роман Ілліч – старший слідчий Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області

Пісчанська Тамара Михайлівна – помічник судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська

Садовий Ростислав Миколайович – помічник судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Тронь Ігор Володимирович – провідний юрисконсульт ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»

Зазначимо, що як розповіла 16 травня голова Конкурсної комісії Реда Мольєне, вже у червні кандидати на посади керівника, заступника керівника СДІ та дисциплінарних інспекторів, будуть виконувати практичні завдання, тобто вирішувати ситуаційні завдання.

А наприкінці літа або на початку осені, тих кандидатів, які подолають етап виконання практичних завдань, будуть очікувати співбесіди з членами Конкурсної комісії.

Нагадаємо, що 19 грудня 2023 року Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та на 24 посади дисциплінарних інспекторів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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