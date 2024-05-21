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Міноборони уклало нові контракти на закупівлю дронів на суму 1,1 млрд гривень

19:17, 21 травня 2024
Україна придбала 8200 безпілотників DJI Mavic для потреб армії.
Міноборони уклало нові контракти на закупівлю дронів на суму 1,1 млрд гривень
Джерело фото: depositphotos.com
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«Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України уклала нові контракти на постачання 4200 безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією. Загальна кількість законтрактованих дронів тепер становить 8200 одиниць, включаючи 7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T, із загальною сумою контрактів у 1,1 мільярда гривень. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков наголосив на важливості дронів у сучасній війні: «У сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють нашу обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій. Тому закупівлі безпілотників – одне з головних завдань Міноборони. Наші військові мають бути забезпечені вчасно всім необхідним, щоб мати здатність реагувати на будь-які загрози з боку ворога».

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна одного БпАК склала:

  • DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн.
  • DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

Директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова підкреслила економічну вигоду від закупівель: «Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості. І це за умов, що ми працюємо за принципом післяплати, щоб максимально убезпечити постачання. Для нас це можливість закупити для військових ще більше дронів, які мають критично важливе значення на фронті».

Станом на 20 травня вже пройшли успішні аукціони на додаткові 4000 БпАК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, і очікується підписання контрактів на ці поставки.

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