У НАЗК розповіли, які помилки допускають держслужбовці, декларуючи грошові активи

ТОП-помилки посадовців, декларації яких потрапили на повну перевірку.

Джерело фото: НАЗК

Під час заповнення декларації доречний вислів «краще вчитися на чужих помилках», тому у НАЗК вирішили розповісти про ТОП-помилки посадовців, декларації яких потрапили на повну перевірку.

Декларанти часто зазначають вартість активу сумою з копійками без коми замість заокруглення.

У НАЗК пояснюють, що як правило, це зайві нулі. Наприклад, вартість автомобіля становила 445 365,65 грн, у декларації вказують – 44 536 565 замість того, щоб вказати заокруглену суму без копійок – 445 366 грн. Або, наприклад, вартість автомобіля становить 100 000,00 грн, а в декларації вказують 10 000 000 гривень.

Неправильно вказують валюту грошових активів.

Наприклад, залишки на рахунку становили 200 000 грн, а в декларації вказано 200 000 дол. США.

Неправильно зазначають відомості про фінансові зобов’язання в іноземній валюті.

Наприклад, декларанти вказують, що отримано кредит у розмірі 100 000 дол. США. При цьому у звітному періоді сплачувались кошти на його погашення на суму 150 000 гривень. Декларанти помиляються і не конвертують розмір сплаченого зобов’язання з гривні в долари США: вказують суму, сплачену у гривнях, при цьому обирають за валюту – долар США. Виходить, нібито сплачено – 150 000 дол. США.

У НАЗК пояснюють, що такі помилки свідчать про неуважність під час заповнення декларації. Відтак, декларантів просять приділяти більше уваги заповненню всіх полів декларації та відповідально ставитися до її подання. Адже ціною помилки для окремих декларантів стало проведення повної перевірки їхніх декларацій як таких, що мають найвищий показник рейтингу ризику.

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