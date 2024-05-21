Заволоділа понад 200 000 грн соцдопомоги: шахрайка постала перед судом

Засуджено черкащанку, яка шахрайським шляхом одержувала соціальну допомогу.

На Черкащині перед судом постала жінка, яка заволоділа бюджетними коштами шляхом обману.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 37-річна жінка систематично зверталася до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради та подавала заяви про призначення їй усіх видів соціальної допомоги та декларації про доходи і майновий стан, до яких щоразу вносила неправдиві відомості.

Зокрема, у документах вона вказувала, що є одинокою матір'ю та самостійно виховує неповнолітніх дітей, приховуючи факт проживання в цивільному шлюбі з 43-річним чоловіком, який є батьком їхніх спільних дітей.

У результаті таких протиправних дій зловмисниця заволоділа коштами державного бюджету на суму понад 200 тисяч гривень.

Суд визнав жінку винною у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі. З урахуванням щирого каяття обвинуваченої, її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

Крім того, судом задоволено цивільний позов в інтересах Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради про стягнення з обвинуваченої завданих нею збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Наразі вирок суду не вступив у законну силу.

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