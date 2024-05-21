Завладела более 200 000 грн соцпомощи: мошенница предстала перед судом

Осуждена черкащанка, которая мошенническим путем получала социальную помощь.

В Черкасской области перед судом предстала женщина, завладевшая бюджетными средствами путем обмана.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 37-летняя женщина систематически обращалась в департамент социальной политики Черкасского городского совета и подала заявления о назначении ей всех видов социальной помощи и декларации о доходах и имущественном положении, в которые каждый раз вносила ложные сведения.

В документах она указывала, что является одинокой матерью и самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей, скрывая факт проживания в гражданском браке с 43-летним мужчиной, который является отцом их общих детей.

В результате таких противоправных действий злоумышленница завладела средствами государственного бюджета на сумму более 200 тысяч гривен.

Суд признал женщину виновной в совершении указанного уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. С учетом искреннего раскаяния обвиняемой, она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск в интересах Департамента социальной политики Черкасского городского совета о взыскании с обвиняемого нанесенного им ущерба на сумму более 200 тысяч гривен. В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу.

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